Кремль внес ясность в вопрос введения крупных штрафов за отказ от вакцинации

Песков: в Кремле не рассматривают введение крупных штрафов за отказ от вакцинации

В Кремле не рассматривают введение крупных штрафов или тюремного заключения за отказ от вакцинации от COVID-19, как это сделали в Австрии. Ясность в этот вопрос внес пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что власти не допускают введения подобных мер в России.

В Австрии задумали штрафовать всех, кто откажется делать прививку от коронавирусной инфекции. Так, нежелающим прививаться грозит штраф в размере 3600 евро, а за отказ его уплатить — тюремное заключение на четыре месяца. Для рецидивистов сумма штрафа увеличится в два раза — до 7200 евро.

Ранее предложение ввести штрафы за отказ от вакцинации в России прокомментировал глава государства Владимир Путин. По его словам, темпы вакцинации нужно наращивать без административного давления. Кроме того, президент призвал депутатов вести просветительскую работу и выступать в СМИ с разъяснениями всех преимуществ, связанных с профилактикой коронавируса.