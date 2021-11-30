Кремль назвал условие начала переговоров с Украиной по транзиту газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие начала диалога с Украиной по транзиту газа, передает РИА Новости. Россия начнет переговоры с Киевом лишь после того, как сможет продать топливо, а тема транспортировки является вторичной, заявил спикер в разговоре с журналистами.

Глава украинской компании по транспортировке топлива «Нафтогаз» Юрий Витренко 30 ноября заявил о нежелании российской стороны вести переговоры о продлении контракта о перекачке газа после 2024 года. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента, когда ждать начала диалога. «Что касается транзитных дел, то конечно, нужно адресовать вопрос "Газпрому"», — прокомментировал Песков. Однако он добавил, что для транзита газа нужно сначала найти конечных покупателей в Европе.

«Пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала газ нужно продать. Это неоднократно разъяснял президент Путин», — заявил пресс-секретарь президента. «Нафтогаз» неоднократно призывал Россию заключить новое соглашение о транзите после 2024 года.

В настоящее время перекачку российского газа через территорию Украины регулирует соглашение, заключенное на пять лет до 2024 года. Договор предусматривает транзит 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Российская энергетическая компания «Газпром» оплачивает мощности на Украине вне зависимости от того, сколько газа намерена транспортировать.