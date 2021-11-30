Глава «Нафтогаза» заявил о нежелании России вести переговоры о транзите газа

Глава «Нафтогаза» Витренко: нет даже намека на переговоры с Россией о транзите газа

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил о нежелании России вести переговоры о заключении нового договора на транзит газа. Он заявил в беседе с Reuters, что на переговоры нет даже намека.

«Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров... Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения», — сказал Витренко.

Он добавил, что участие «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины» в сертификации «Северного потока-2» не позволяет Киеву остановить данный процесс. По его словам, Украина будет готова оспаривать финальную сертификацию проекта в суде, если посчитает, что он не соответствует европейскому законодательству.

Ранее Германия призвала США отказаться от санкций против «Северного потока-2». Немецкая сторона заявила, что газопровод не несет угрозы Украине, так как через ее территорию продолжается транзит российского газа в Европу. При этом правительство подчеркнуло, что позиция по этому проекту не влияет на политику Берлина в отношении России.

В середине ноября Витренко заявил, что в случае запуска газопровода «Северный поток-2» ежегодные потери Украины составят около двух миллиардов долларов. По его словам, это эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.