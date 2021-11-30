В российском регионе из-за непогоды пострадали пять человек

В Крыму из-за непогоды пострадали пять человек

В Крыму в результате непогоды пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что россияне пострадали из-за падения деревьев и крупных веток.

Штормовое предупреждение в российском регионе было объявлено на 29 и 30 ноября. В понедельник, 29 ноября, ураганный ветер в Крыму стал причиной обрыва проводов и падения деревьев. Без света остались около 56 тысяч жителей полуострова в Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах.

Помимо этого, в Ялте затонуло судно «Славия» и четыре судна сорвало с якорной стоянки. Глава городской администрации Янина Павленко сообщила, что также повреждены десять автомобилей.

Ранее режим ЧС из-за непогоды ввели власти столицы Еврейского автономного округа Биробиджана. Синоптики прогнозировали в городе сильные снегопады. 24 ноября были отменены занятия в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования, а также была приостановлена работа автобусов.