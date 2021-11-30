В «Динамо» сделали заявление после смерти 16-летнего хоккеиста

Московское «Динамо» сделало заявление после смерти защитника молодежной команды Валентина Родионова. Его приводит «Матч ТВ».

Президент бело-голубых Виктор Воронин заявил, что в клубе будут проводить более глубокое медицинское обследование игроков. Он посчитал, что мера позволит избежать подобных трагедий. Воронин добавил, что нет ничего важнее человеческой жизни, поэтому хоккейный клуб найдет средства на дополнительные обследования после переговоров со страховыми компаниями и спонсорами.

23 ноября Родионова ввели в кому. У хоккеиста была диагностирована черепно-мозговая травма. Он скончался через шесть дней, находясь в отделении реанимации.

Родионову стало плохо во время матча Открытого первенства Москвы против ЦСКА. После удара о борт он вернулся на скамейку и потерял сознание. Хоккеисту была оказана первая помощь, затем он был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован.