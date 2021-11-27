Умер 16-летний российский хоккеист

Защитник МХК «Динамо» и юниорской сборной России Валентин Родионов умер, находясь в отделении реанимации. Об этом сообщается на сайте клуба.

16-летний спортсмен скончался в Мородовской детской клинике. Врачи пытались спасти хоккеиста на протяжении шести дней.

23 ноября сообщалось, что врачи ввели Родионова в кому после операции. Он поступил в клинику с черепно-мозговой травмой. Также отмечалось, что полиция приступила к проверке по факту случившегося.

Двумя днями ранее Родионову стало плохо во время матча Открытого первенства Москвы против ЦСКА. После удара о борт он вернулся на скамейку и потерял сознание. Родионову была оказана первая помощь, спортсмен был доставлен в клинику.

В сентябре 2020-го сообщалось о смерти 16-летнего хоккеиста в Москве. Спортсмен получил травму во время тренировки на даче. Он упал с турника и ударился головой о бетонный пол.