Названо количество запланированных автомобилей Xiaomi

В Xiaomi запланировали выпускать 300 тысяч электрокаров в год

Xiaomi планирует начать производство серийных электрокаров в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.

Как стало известно источникам, китайский IT-гигант намерен построить в Пекине отдельный завод по производству электромобилей. Завод станет частью плана Xiaomi по выходу на новый для себя рынок, в рамках которого производитель инвестирует около 1,5 миллиарда долларов в течение ближайших 10 лет.

Также источники назвали сроки старта серийного производства автомобилей и количество запланированных единиц в год. Согласно планам компании, Xiaomi начнет выпускать электрокары не раньше 2024 года. Новый завод, расположенный в зоне экономического и технологического развития Пекина (Beijing E-town), будет производить около 300 тысяч автомобилей ежегодно.

Помимо нового завода Xiaomi откроет в Пекине штаб-квартиру и офисы продаж. Кроме того, заказ на покупку автомобиля можно будет оформить непосредственно в одном из магазинов бренда, расположенных по всему Китаю.

Ранее стало известно, что Xiaomi планирует начать производство электрокаров в первой половине 2024 года. По состоянию на конец 2021 года, в автомобильном подразделении работают более 500 специалистов.