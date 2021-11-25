Раскрыты сроки выхода автомобиля Xiaomi

Xiaomi представит первый серийный электромобиль в 2024 году

Xiaomi собирается представить свой первый электромобиль в 2024 году. Об этом сообщает китайское издание Laoyaoba.

Аналитики изучили представленный Xiaomi финансовый отчет за третий квартал, отметив, что число занимающихся исследованиями и разработкой новых технологий и продуктов сотрудников превысило 13 тысяч человек. Эта цифра составляет 44 процента от общего количество работников корпорации. Также из раскрытых данных стало известно, что в автомобильном подразделении работают более 500 специалистов.

Согласно сведениям из документов, работа над создание первых автомобилей под брендом Xiaomi развивается по плану. Из отчета стали известны сроки выхода электрокаров — так, серийное производство машин стартует в первой половине 2024 года.

Из документов для инвесторов также следует, что расходы на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) возросли на 5,7 процента до 3,2 миллиарда юаней. В первую очередь это связано с увеличением заработной платы сотрудникам и возросшими затратами на исследования.

В начале осени Xiaomi официально зарегистрировала бизнес по производству электрокаров. Дочерняя компания получила название Xiaomi EV, а ее уставный капитал составил 10 миллиардов юаней (1,55 миллиарда долларов).