Дагестанец снялся в «Игре престолов» и скрывал это три года

Житель Дагестана Зураб Юсупов снялся в сериале «Игра престолов» в качестве дублера актера Кита Харингтона, сыгравшего Джона Сноу. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, у Харингтона есть два официальных дублера, однако они были заняты на других съемках, поэтому потребовалось участие еще одного дублера. Дагестанец увидел объявление о поиске актера на официальном сайте HBО. «Прислали мне ответ, попросили видео, где поворачиваю голову, показываю мимику. И начали обговаривать уже остальные условия оплаты, гонорара», — поделился Юсупов.

Молодой человек переживал, что происходящее может быть розыгрышем, однако убедился в том, что все по-настоящему, когда получил билеты в Шотландию. Из-за условий контракта Юсупов не мог рассказывать о съемках в течение трех лет. Когда он вернулся в Россию, то поделился опытом с друзьями, но они ему не поверили. «Когда я прилетел и рассказывал об этом своим друзьям, то видел их реакцию, что они не верят. Уже начинал понимать, что как будто нет смысла об этом говорить. Все не верят, видимо, буду жить с этим до конца. И потом, когда срок контракта прошел, выложил видео в TikTok и пошло-поехало», — рассказал он.

По словам Юсупова, съемки длились шесть дней, каждый день около шести-семи часов. Дагестанца можно увидеть в четвертой серии восьмого сезона. Он находится в кадре около восьми минут серии.