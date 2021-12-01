Афганистану предсказали потерю миллиарда долларов из-за женщин

Экономике Афганистана предсказали огромные денежные потери из-за решения талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) ограничить возможности работы для женщин. Об этом говорится в отчете ООН, опубликованном Bloomberg.

В исследовании ООН отмечается, что запрет для афганских женщин на работу может принести экономике страны потери в размере почти одного миллиарда долларов (около 5 процентов ВВП). На данный момент экономика Афганистана переживает период стремительно растущей инфляции и дефицита наличных денег. При этом женщины составляют около 20 процентов рабочей силы в стране.

В сентябре афганские женщины лишились возможности совместно работать с мужчинами в правительственных учреждениях, банках, средствах массовой информации, а также большинстве компаний. Так, женщины могли трудиться только там, где нет мужчин из-за того, что талибы решили следовать своему видению норм шариата и исламского права.

«Я хочу очень четко обозначить: не может быть полного восстановления афганской экономики без участия женщин. Наши первоначальные результаты показывают, что вклад образованных женщин в производительность труда в Афганистане выше, чем у мужчин с таким же уровнем образования», — заявил глава Программы развития ООН (ПРООН) Абдалла аль-Дардари.

ООН также указывает, что ограничение для афганских женщин в сфере занятости добавляет трудностей для экономики страны на фоне прекращения международной поддержки. На средства, которые выделялись другими странами в качестве помощи, приходилось около 40 процентов ВВП страны и 80 процентов всех бюджетных расходов. При этом более девяти миллиардов долларов из резервов Афганистана за рубежом остаются замороженными США и другими западными странами из-за опасений по поводу продолжающихся связей талибов с терроризмом, нарушений прав человека и неспособности создать инклюзивное правительство. ООН подчеркивает, что в последующие годы ВВП Афганистана может сократиться до 30 процентов.

Экономические проблемы Афганистана ранее усилились из-за банковского кризиса. В конце сентября в стране начал происходить массовый вывод средств, а большинство банков перестали работать или предоставлять полный спектр услуг.