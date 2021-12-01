Армения и Азербайджан в Москве обсудят шаги по нормализации экономических связей

Ереван и Баку на встрече в Москве обсудят деблокирование транспортных связей в Карабахе

В Москве 1 декабря состоится встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева при посредничестве российского вице-премьера Алексея Оверчука. Стороны обсудят план по нормализации экономических связей в Нагорном Карабахе, первым шагом которой должно стать деблокирование транспортных коммуникаций региона. О новом раунде переговоров Еревана и Баку сообщили в пресс-службе армянского вице-премьера, передает «Интерфакс».

«Мгер Григорян отправился в Москву, где сегодня пройдет заседание рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокированию всех транспортных и экономических коммуникаций региона», — говорится в сообщении.

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Кроме встречи со своим азербайджанским коллегой, Григорян примет участие в нескольких заседаниях — Совета Евразийской экономической комиссии, экономического Совета СНГ, а также посетит Второй Евразийский съезд. Вице-премьер прибудет в Москву с делегацией вместе с сотрудниками министерства обороны и министерства иностранных дел Армении.

О важности скорейшего налаживания экономической обстановки в Нагорном Карабахе ранее высказались российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян. «Мы очень подробно говорили о вопросах экономического характера, о развитии экономических связей и, прежде всего говорили о разблокировании транспортных коридоров в качестве первого шага — это касается и железной дороги, и автомобильного сообщения», — рассказал Путин о трехсторонней встрече, которая состоялась 26 ноября в Сочи.

Армения и Азербайджан при посредничестве России ведут переговоры по итогам военного противостояния между республиками осенью 2020 года. Из-за застарелого территориально-этнического конфликта, тянущегося со времен позднего СССР, Ереван и Баку несколько раз начинали вооруженное противостояние. В последней войне верх одержал Азербайджан.