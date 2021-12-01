В России предложили обеспечить дома ядерной энергией

Малые ядерные установки можно применять в качестве альтернативного источника энергии в жилых комплексах. Такое предложение озвучил заместитель гендиректора компании «Донстрой» Андрей Багаев в интервью РИА Новости.

«У меня была одна идея, которая на первый взгляд выглядит безумно, — применять в жилых комплексах в качестве энергоисточника малые ядерные установки», — заявил девелопер и добавил, что в России такая технология уже используется на ледоколах и атомных подводных лодках.

Багаев отметил, что ядерная установка могла бы обеспечить энергией дома в районе площадью в 1,5 миллиона квадратных метров, а ее срок службы составил бы семь лет. «Это как батарейку на семь лет вставить: люди горя не знают — нет ни перебоев, ни колоссальных выплат сетевым компаниям за подключение», — сообщил заместитель гендиректора. Он уточнил, что к предложению можно отнестись с юмором, но все же будущее человечества — за ядерной энергетикой, поэтому о подобных идеях уже пора задумываться всерьез. По словам девелопера, чтобы реализовать такие инициативы, необходимо поменять законодательство.

Ядерную энергетику некоторые страны, включая Россию, рассматривают как источник «зеленой» энергии, в то время как такие государства, как Германия, считают атомную энергию опасной. В ноябре Франция заявила о намерении построить новые ядерные реакторы — такая мера должна снизить цены на энергоресурсы, а также помочь достижению целей Парижского соглашения по нулевым выбросам.