Биолог назвала симптомы омикрон-штамма COVID-19

При заражении омикрон-штаммом COVID-19 пациент чувствует сильную усталость, также у него появляются другие симптомы. Их назвала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в своем Telegram-канале.

«Симптомы у омикрона заметные, но не ужасные. Это чудовищная усталость, а вовсе не кашель и сопли. Нюх, похоже, не пропадает», — рассказала Баранова.

По словам биолога, омикрон — это отдельный новый штамм вируса, который отличается от дельты. Он, скорее всего, способен уклоняться от действия антител, которые образовались после вакцинации от коронавируса или болезни. При этом защита человека полностью не пропадет, считает специалист.

«Шансы на то, что дельта не пустит омикрон на свою территорию — немалые. Есть и шанс, что омикрон и сам сдуется, пока до нас доберется», — написала Баранова в социальной сети.

Ранее Баранова в беседе с «Лентой.ру» объяснила главную опасность омикрон-штамма. По ее словам, она заключается в том, что у омикрона большое количество мутаций в тех частях, к которым обычно крепятся антитела, вырабатываемые организмом человека. Такое строение может привести к тому, что уже сформированный к другим штаммам иммунитет не будет эффективен.

Новый штамм COVID-19 под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России не выявлено.