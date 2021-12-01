На Украине осудят замглавкома Тихоокеанским флотом ВМФ России

Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, решила заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского, направив в суд обвинительный акт. Об этом говорится в соответствующем заявлении в Facebook.
Березовскому, чье имя не указано в заявлении, предъявляют государственную измену, а также создание и руководство преступной организацией.
В материалах говорится, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил действующего замглавкома РФ на должность командующего ВМС страны.
Однако сразу после назначения он «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», заявив, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.
Как считают в прокуратуре, такими действиями и решениями Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».
Березовский и Крым
В марте 2014 года значительная часть личного состава ВСУ, дислоцированного в Крыму, включая военачальников, перешла на сторону властей полуострова, а затем и России.
1 марта 2014 года Березовский был назначен командующим ВМС Украины. На следующий день после назначения перешел на сторону пророссийских сил Крыма и стал командующим вновь созданными ВМС Автономной Республики Крым.
Таким образом Березовский отказался отказался следовать приказам Украины, где власть оказалась у противников бывшего президента Виктора Януковича, бежавшего из страны. Всего в первые дни марта на верность «народу Крыма» присягнули более трех тысяч украинских военных.
24 марта 2014-го приказом министра обороны России Сергея Шойгу он стал исполняющим обязанности заместителя командующего Черноморским флотом. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым бывший главком ВМС Украины Денис Березовский был утвержден в должности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России.
Обвинения Киева
После перехода на сторону пророссийских сил Крыма Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении Березовского. Дело было возбуждено по статье 111 УК («Государственная измена»). Он был отстранен от должности по приказу Турчинова.
В марте 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в розыск объявлены два бывших министра обороны страны — Михаил Ежель и Павел Лебедев. Кроме того, в розыск были объявлены бывшие начальник Генерального штаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Ильин, командующий военно-морскими силами (ВМС) Денис Березовский, заместители командующего ВМС Дмитрий Шакура и Сергей Елисеев. Им предъявлены обвинения в дезертирстве.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.