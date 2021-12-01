Так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, решила заочно осудить вице-адмирала, заместителя командующего Тихоокеанским флотом ВМФ России Дениса Березовского, направив в суд обвинительный акт. Об этом говорится в соответствующем заявлении в Facebook.

Березовскому, чье имя не указано в заявлении, предъявляют государственную измену, а также создание и руководство преступной организацией.

Указанный гражданин Украины в 1992 году присягнул на верность украинскому народу, взяв на себя обязанность защищать Украину, и начал военную службу в ВСУ прокуратура Автономной Республики Крым

В материалах говорится, что 1 марта 2014 года Александр Турчинов, исполнявший на тот момент обязанности президента Украины, назначил действующего замглавкома РФ на должность командующего ВМС страны.

Согласно национальному законодательству, указанная должность предусматривает обязанность сдерживать, локализовать и нейтрализовать вооруженные конфликты, а при необходимости — предоставить отпор вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями 3СУ прокуратура Автономной Республики Крым

Однако сразу после назначения он «публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ», заявив, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения Киева.

Как считают в прокуратуре, такими действиями и решениями Березовский способствовал «проведению подрывной деятельности против Украины».

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Березовский и Крым

В марте 2014 года значительная часть личного состава ВСУ, дислоцированного в Крыму, включая военачальников, перешла на сторону властей полуострова, а затем и России.

1 марта 2014 года Березовский был назначен командующим ВМС Украины. На следующий день после назначения перешел на сторону пророссийских сил Крыма и стал командующим вновь созданными ВМС Автономной Республики Крым.

Таким образом Березовский отказался отказался следовать приказам Украины, где власть оказалась у противников бывшего президента Виктора Януковича, бежавшего из страны. Всего в первые дни марта на верность «народу Крыма» присягнули более трех тысяч украинских военных.

3000 украинских военных присягнули на верность «народу Крыма» 3 марта 2014 года

24 марта 2014-го приказом министра обороны России Сергея Шойгу он стал исполняющим обязанности заместителя командующего Черноморским флотом. В апреле президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым бывший главком ВМС Украины Денис Березовский был утвержден в должности заместителя командующего Черноморским флотом ВМФ России.

Обвинения Киева

После перехода на сторону пророссийских сил Крыма Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело в отношении Березовского. Дело было возбуждено по статье 111 УК («Государственная измена»). Он был отстранен от должности по приказу Турчинова.

В марте 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в розыск объявлены два бывших министра обороны страны — Михаил Ежель и Павел Лебедев. Кроме того, в розыск были объявлены бывшие начальник Генерального штаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Ильин, командующий военно-морскими силами (ВМС) Денис Березовский, заместители командующего ВМС Дмитрий Шакура и Сергей Елисеев. Им предъявлены обвинения в дезертирстве.