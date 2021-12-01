В Госдуме заявили о выгоде Зеленского при обострении в Донбассе

Украинские власти заинтересованы в обострении положения дел в Донбассе, так как война поможет им списать на нее экономический и социальный кризисы внутри страны. На внутриукраинские проблемы как причину переброски вооруженных сил Украины (ВСУ) на линию соприкосновения обратил внимание депутат Государственной Думы и бывший председатель совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Бородай. Об этом сообщает URA.ru.

«На Украине колоссальный кризис, экономический, социальный. Соответственно, оба этих кризиса могут перетечь в политический кризис. Вы же понимаете, что это череда событий, а война, как говорится, все спишет», — заявил Бородай.

Особую роль в событиях последних дней депутат отдал украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Бородай считает, что лидер Украины может извлечь выгоды из войны, не допустив политического кризиса. «Власть утекает из рук Владимира Зеленского окончательно. Ее и так было немного, сейчас она окончательно сквозь пальцы просачивается», — рассуждает он.

Опасения по поводу скопления украинских сил на линии соприкосновения в Донбассе ранее высказывала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она заявила, что на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса скопилось до половины состава ВСУ.

На заявления Зеленского о необходимости прямых переговоров по Донбассу с Россией в Кремле ответили, что Москва не является стороной конфликта.