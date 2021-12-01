Песков ответил Зеленскому на заявление о переговорах с Россией

Война в Донбассе является внутриукраинским конфликтом и остановить ее можно только путем переговоров украинцев с украинцами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Этими рассуждениями Песков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров России и Украины по вопросу конфликта на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Война в Донбассе является внутриукраинской, мы знаем о попытках представить Россию как участницу этого конфликта. Это не так», — подчеркнул пресс-секретарь. Песков назвал вооруженное столкновение в Донбассе гражданской войной, которая была спровоцирована «известными событиями 2014 года». Он добавил, что Россия предпринимает все возможные усилия, чтобы помочь Украине урегулировать проблему Донбасса.

Ранее украинский президент на выступлении в Верховной Раде поделился соображениями по решению конфликта в Донбассе. «Мы должны сказать правду, что мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Сегодня это признали уже все внешние партнеры, но некоторые внутренние это не признают», — рассказал депутатам Зеленский.

Боевые действия в Донецкой и Луганской области начались в апреле 2014 года, незадолго после того, как в Киеве к власти пришли оппозиционные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы. Украина обвиняет в провоцировании конфликта Россию, и считает, что ее Вооруженные силы регулярно принимали участие в столкновениях с украинской армией. Россия обвинения отрицает. По итогам конфликта на территории Донбасса возникли два непризнанных государства — самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики.