Зеленский заявил об отсутствии страха перед переговорами с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии страха перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он высказался во время ежегодного послания депутатам Верховной Рады. Трансляцию его выступления ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.

Во время своего послания Зеленский отметил, что не боится прямого диалога с Путиным и готов к переговорам с ним.

Глава государства также добавил, что на Украине есть сильная армия, готовая защищать страну. При этом он подчеркнул, что без непосредственного диалога с Россией конфликт в Донбассе не будет завершен.