В Совфеде оценили слова Зеленского о необходимости переговоров России и Украины

Слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости прямого диалога с Москвой для достижения мира в Донбассе являются попыткой втянуть Россию в эту войну. Вести переговоры президенту Украины надо не с Кремлем, а с Донецком и Луганском. Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Лентой.ру» оценил заявления украинского президента.

Это безответственное заявление с его стороны, потому что Россия ни в какой войне на Донбассе не участвует. Зеленскому надо разговаривать со своим населением, со своим народом, с властями ЛНР и ДНР, которые являются, между прочим, гражданами Украины. Владимир Джабаров первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам

Член Совфеда добавил, что налаживание диалога Киева с властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР является одним из тех важных условий Минских соглашений, которое не выполняется Украиной.

«Вот пусть он их и выполняет. А когда он говорит, что надо сесть за стол переговоров с Россией, это означает, что он пытается втянуть Россию в этот конфликт, хотя Россия не является его стороной», — заявил сенатор.

Ранее Зеленский во время своего ежегодного послания к Верховной Раде заявил, что не боится диалога с президентом России Владимиром Путиным и считает, что без этого невозможно урегулирование конфликта в Донбассе.

Высказывание президента Украины подверглось критике со стороны оппозиционных депутатов. Представитель партии «Батькивщина» заявил, что Украина не готова к прямому диалогу с Россией и должна согласовывать свою позицию со странами «Нормандской четверки», Великобританией и США.

В Кремле ответили, что не согласны с попытками выставить Россию одной из сторон конфликта в Донбассе.