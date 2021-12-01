На Украине раскритиковали заявление Зеленского о готовности к диалогу с Россией

Украина не готова к прямому диалогу с Россией. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко, передает «Интерфакс-Украина».

Он раскритиковал заявление президента республики Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным и указал на то, что предварительно такие планы необходимо согласовывать с «международными партнерами».

«“Нормандская четверка” не работает, поскольку канцлер в Германии появится через неделю, то есть ни Германия, ни Франция не согласовывали это», — пояснил Наливайченко. Депутат добавил, что для подобного диалога нужно также знать «четкую позицию» США и Великобритании по поводу того, «с чем и как разговаривать с Россией».

Ранее во время ежегодного послания к украинским парламентариям Владимир Зеленский заявил об отсутствии у него страха перед переговорами с Владимиром Путиным. При этом он отметил, что непосредственный диалог с Россией нужен для завершения конфликта в Донбассе.