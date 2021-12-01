В Совфеде назвали признание Лукашенко Крыма российским трезвым решением

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что действия Киева последние несколько лет по отношению к Минску позволили увидеть президенту Белоруссии Александру Лукашенко — где настоящий друг, а где враг, поэтому он признал Крым российским. Своим мнением на этот счет российский политик поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Александр Лукашенко признал, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году референдума. «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», — заявил белорусский лидер.

Ситуация созрела

Цеков назвал признание Лукашенко правильным решением. «Очень трезвое и реалистичное. Реальные политики так и должны делать. Надо бы побольше таких политиков в мире, которые бы поняли, что у Крыма в 2014 году выбора не было. Крымчане защищали себя и свою родину», — отметил он.

По его словам, Крым оказался в составе Украины незаконно, поскольку мнения крымчан при передаче территории в 1954 году никто не спросил. «Никто нас тогда не спрашивал, никаких референдумов не проводил. Взяли передали и все. На Украине постоянно занимаются декоммунизацией и десоветизацией. Так пусть и это решение о передаче Крыма в состав Украины декоммунизируют», — предложил член профильного комитета Совфеда.

По мнению Цекова, Лукашенко дозрел до подобного заявления. «Пришло время признать. Думаю, он увидел — где настоящий друг, а где враг. Наверное, последние действия Украины по отношению к Белоруссии за последние годы дали ему прочувствовать, как к нам относилась Украина. Она относилась к нам как к неродному ребенку. Они нас постоянно оскорбляли, обзывали, постоянно оказывали давление во всех сферах жизни: в политике, экономике, социальной и гуманитарной сферах. Мы находились на Украине в состоянии какой-то колонии. Он это понял», — предположил сенатор.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. При этом Белоруссия Крым российским не признавала. Ранее Лукашенко заявлял, что готов изменить свою позицию по полуострову только в том случае, если частью России Крым признают и российские олигархи.