Непомнящий и Карлсен сыграли пятую партию за титул чемпиона мира

Пятая партия матча за титул чемпиона мира между Непомнящим и Карлсеном сыграна вничью

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью пятую партию матча за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первых четырех партиях спортсменам также не удалось выявить сильнейшего, поэтому на данный момент счет в противостоянии равный — 2,5:2,5. В следующий раз шахматисты встретятся 3 декабря. Партия начнется в 15:30 по московскому времени. Матч за титул чемпиона мира проходит в Дубае.

Поединок состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк. Для завоевания титула спортсмену нужно набрать 7,5 балла. Ничья оценивается в 0,5 балла, а победа — в одно очко.

Встреча Непомнящего и Карлсена была перенесена на год из-за пандемии COVID-19. Норвежец является действующим чемпионом мира.