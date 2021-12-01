Дацик описал жизнь в тюрьме

Боец MMA Вячеслав Дацик о жизни в тюрьме: меня хотели сломать, но не получилось

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик в Instagram рассказал о жизни в тюрьме.

«Меня хотели сломать, но не получилось. Там были и прессовщики, и цирики, и Тайфун. Один раз избили так, что в прямом смысле треснула голова, и я потом полгода не мог спать. Не знаю, как выжил тогда», — описал спортсмен. Он добавил, что дрался с другими заключенными, но лишь по обоюдному согласию.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Боец неоднократно имел проблемы с законом, судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.