Названо количество произведенных в России доз вакцины для подростков

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество произведенных в России доз вакцины против коронавируса для подростков «Спутник М». Его слова приводит РИА Новости.

«Мы выпустили уже около 150 тысяч доз. До конца года планируем выпустить около 200-250 тысяч доз в гражданский оборот», — заявил глава центра.

30 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что на данный момент в России произведены первые серии вакцины «Гам-КОВИД-Вак М» для подростков — ожидается, что она поступит в гражданский оборот через 15-18 дней. По словам главы Минздрава, препарат уже поступил для контроля в государственные лаборатории.

О регистрации в России вакцины от COVID-19 для подростков стало известно 24 ноября, ее второе название — «Спутник М». Согласно итогам клинических испытаний, у препарата высокая эффективность и безопасность. Вакцина создана на той же платформе, что и «Спутник V», она двухкомпонентная — интервал между прививками должен составить 21 день.

