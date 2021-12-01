Норвежская биатлонистка объяснила слова о пугающем виде российских спортсменок

Биатлонистка Экхофф о российских спортсменках: они выглядят пугающе, так как несчастливы

Олимпийская чемпионка по биатлону Тириль Экхофф пояснила слова о пугающем виде российских спортсменок. Ее цитирует Aftonbladet.

Ранее Экхофф рассказала в подкасте «Непрошедший габарит», что чрезвычайно высокомерный взгляд россиянок пугает ее. Единственной биатлонисткой из российской команды, с кем норвежка хорошо общалась, оказалась Екатерина Юрлова-Перхт.

«Я думала, что русские биатлонистки по-настоящему русские. Я сказала, что они выглядят пугающе, потому что несчастливы и часто злятся», — объяснила норвежка. Спортсменка добавила, что неверное понимание ее слов возникло из-за сложностей перевода.

Российская биатлонистка Светлана Миронова ответила на слова Экхофф. Она заявила «Матч ТВ», что согласна с норвежской спортсменкой. «Однако это не говорит о том, что мы злые. Мы просто не знаем так хорошо английский, чтобы общаться», — добавила россиянка.

Ранее итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. Он заметил, что проблема связана с неясными правилами Международной федерации лыжного спорта, которые спортсмены трактуют по-разному.