Причины напряженных отношений российских и норвежских лыжников объяснили

Итальянский лыжник Федерико Пеллегрино поделился мнением о причинах напряженных отношений между российскими и норвежскими спортсменами. Его цитирует «Чемпионат.com».

«Проблемы, которые были в Зеефельде между [Йоханнесом] Клебо и [Сергеем] Устюговым и в Оберстдорфе между [Александром] Большуновым и Клебо, на мой взгляд, были созданы из-за не совсем ясных правил Международной федерации лыжного спорта (FIS), которые не всегда правильно интерпретировались судьями», — объяснил лыжник. Он отметил, что это создало путаницу для спортсменов, которые не всегда понимали, что им разрешено, а что нет.

Ранее Клебо заявил, что ему нравится, когда на лыжне идет напряженная борьба. При этом спортсмен подчеркнул, что ему приносит особое удовольствие побеждать в таких гонках.

На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе во время марафона между спортсменами произошло столкновение в финишном створе. В результате у российского лыжника сломалась палка. Клебо финишировал первым, а Большунов стал третьим, пропустив вперед другого норвежца Эмиля Иверсена. Затем результаты гонки были пересмотрены. Клебо получил дисквалификацию, а Большунов — серебряную медаль.