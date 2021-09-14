Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Сегодня
19:45 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лига чемпионов • Группа F. 1-й тур
Севилья
Севилья, Испания
Сегодня
19:45 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Лига чемпионов • Группа G. 1-й тур
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Бергамо, Италия
Лига чемпионов • Группа F. 1-й тур
Лилль
Лилль, Франция
Сегодня
22:00 (Мск)
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Лига чемпионов • Группа G. 1-й тур
Мальмё
Мальмё, Швеция
Сегодня
22:00 (Мск)
Ювентус
Турин, Италия
Лига чемпионов • Группа H. 1-й тур
Барселона
Барселона, Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Бавария
Мюнхен, Германия
Лига чемпионов • Группа E. 1-й тур
Челси
Лондон, Англия
Сегодня
22:00 (Мск)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Лига чемпионов • Группа H. 1-й тур
Динамо К
Киев, Украина
Сегодня
22:00 (Мск)
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Лига чемпионов • Группа E. 1-й тур
Последние новости
Путин рассказал о заболевшем COVID-19 человеке из его окружения
Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана
Госдума допустила сокрытие утечки на атомной электростанции в Японии
Прилепин привез из ДНР «ребят с военным опытом» для наблюдений за выборами
Суд в Чехии взял под стражу россиянина Александра Франчетти
Дочь Мадонны показала небритые подмышки фотографам на балу Met Gala
В России предложили ограничить использование средств связи во время ЧП
Выявлены новые признаки деменции
Солистку «Миража» выгнали из группы за отказ заниматься сексом с продюсером
Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым

Норвежский лыжник Клебо заявил, что намерен победить Большунова в новом сезоне
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Федерико Модика / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что намерен победить россиянина Александра Большунова в новом сезоне. Свои ожидания он высказал в интервью VG.

Норвежский лыжник отметил, что много тренируется, чтобы быть быстрее. Говоря о противостоянии с Большуновым, Клебо заявил, что ему нравится, когда на лыжне идет напряженная борьба. При этом спортсмен подчеркнул, что ему приносит особое удовольствие побеждать в таких гонках.

Как Россия стала страной рейвов, гламура и певицы МакSим
Читать

Клебо также выразил мнение, что ему, как и Большунову, не следует рассказывать о подробностях тренировок, чтобы не раскрывать секретов. «Я не стану выдавать, как собираюсь его победить», — добавил норвежец.

Клебо — трехкратный олимпийский чемпион, Большунов столько же раз становился серебряным призером Игр. На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе во время марафона между спортсменами произошло столкновение в финишном створе. В результате у российского лыжника сломалась палка. Клебо финишировал первым, а Большунов стал третьим, пропустив вперед другого норвежца Эмиля Иверсена. Затем результаты гонки были пересмотрены. Клебо получил дисквалификацию, а Большунов — серебряную медаль.

Сезон 2021/2022 в лыжных гонках начнется в финской Руке, где с 27 по 29 ноября пройдет первый этап Кубка мира. Большунов — действующий победитель турнира. Клебо в прошлом сезоне по итогам Кубка мира стал третьим.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о претензиях Клебо после столкновения с Большуновым на ЧМ
Подсчитан заработок Большунова по итогам Кубка мира
Российские болельщики выразили «респект» Клебо после скандала с Большуновым
Другие материалы рубрики
Спорт00:0220 августа

«Однажды кто-нибудь умрет»

Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
19:4711 сентября

Появилось видео короткой программы Щербаковой на контрольных прокатах

18:5511 сентября

Дубль Роналду в первой игре после возвращения принес МЮ победу и лидерство в АПЛ

18:5111 сентября

Проигравшая израильской гимнастке Аверина получила BMW X5 для золотых медалистов

Спорт00:0330 июля
Сборная ОКР на церемонии открытия Олимпийских игр

«Проверьте их на допинг!»

Почему россияне терпят нападки на Олимпиаде в Токио и за что их хвалят иностранцы
18:2411 сентября

Два голевых паса Дзюбы помогли «Зениту» победить и остаться лидером РПЛ

17:5311 сентября

Роналду забил за «Манчестер Юнайтед» в первом матче после возвращения

17:0311 сентября

Феминистки захотели испортить возвращение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Спорт00:0227 июля

«Меня заморозили еще в СССР»

Легенда гимнастики ушла из спорта в 46 лет. Как ей удалось выступить на восьми Олимпиадах?
15:5511 сентября

«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и стал лидером РПЛ

15:0711 сентября

Тренер сравнил зарплату молодых футболистов в России и Германии

14:0511 сентября

Российским олимпийцам разрешили продать подаренные BMW

Россия
Россияне-«обочечники» с топором и пистолетом вышли к не пустившему их водителю
Сбер учредил научную премию с призовым фондом в 60 миллионов рублей
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Путин прокомментировал уход на самоизоляцию
«Посмотрела вниз — а там сын лежит»
После падения с пятого этажа Глеб учится жить заново. Мальчику нужна наша помощь
Российские врачи спасли пациента со 100-процентным поражением легких
Арбузы, яд и «Новичок».
 
Все материалы
Мир
Талибы отвергли обвинения правозащитников в военных преступлениях
Стало известно о разработанной США программе по борьбе с Россией
Боль нации.
Почему за 20 лет Америка так и не смогла отомстить за теракты 11 сентября?
Китай начнет добывать медь в Афганистане после стабилизации обстановки
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
На выборах в Норвегии победили социалисты
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Все материалы
Бывший СССР
«Мисс Беларусь» оправдалась за съемку с экстремистским символом протестов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
Лукашенко рассказал об «эпохальном испытании» белорусов на прочность
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
На Украине «потеряли» представленный Зеленским в США план трансформации страны
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
В Узбекистане предложили запретить TikTok
Все материалы
Экономика
Путин призвал регулярно повышать доходы российских военных
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
«Северный поток-2» назвали подспорьем для низких цен на газ
Huawei объявил фотоконкурс в России.
Авторы лучших мобильных фотографий получат ценные призы
МТС получила Гран-при международной премии в области коммуникаций
Названо количество получивших выплаты российских пенсионеров
Все материалы
Силовые структуры
Раскрыты данные о месте работы обвиняемых в убийстве российской пенсионерки
«Их отличала дерзость и жестокость»
Как Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых беспощадных банд в истории России
Убийцам тигра Павлика ужесточили наказание
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В российском селе мигранты изнасиловали и убили 65-летнюю женщину
Таинственный лес.
Супруги-сатанисты из Москвы убивали людей во время обрядов. Как их удалось поймать?
В Подмосковье задержали подозреваемых в изнасиловании и убийстве пожилой женщины
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым
Российский промоушен анонсировал проведение детских турниров по ММА
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Карпин обратился к завершившему карьеру в сборной России Фернандесу
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР
Все материалы
Культура
Несколько мужчин изнасиловали Аланис Мориссетт в 15 лет
«Колбасер по пояс голый»
Как Россия стала страной массовых рейвов, гламурного рэпа и певицы МакSим
Росгосцирк представит посвященное Юрию Никулину шоу в Санкт-Петербурге
«Платье оказалось вокруг шеи, а колготки спущены до колен»
История врача, который боялся оскорбить пациентов при осмотре
Основатель группы «25/17» перестал выходить на связь после стрельбы в Москве
Есть такая профессия.
Российский фильм о закладчике наркотиков наградили в Венеции. За что он получил приз?
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
Все материалы
Интернет и СМИ
В «Ростелекоме» предложили блокировать публичные серверы Google
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В Facebook нашли свободных от правил соцсети VIP-пользователей
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Мужчина испортил свадьбу брату из-за кольца
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Пожилая жена Гогена Солнцева потребовала развода
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Nissan нанял экспертов для улучшения запаха новых автомобилей
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
Nissan GT-R получил новую версию T-spec
Электрическое будущее для суровых лесников: УАЗ на батарейке
Катаемся на электро-уазике и выясняем ближайшие планы завода
В российской полиции появились электрокары
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
Появились подробности о Duster третьего поколения
Все материалы
Среда обитания
Российский банкир заявил о недоступности льготной ипотеки
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Предсказан переток сбережений россиян из недвижимости во вклады
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Названа страна с самым быстрым ростом цен на жилье
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Екатеринбург оставили без электричества
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Новосибирске пройдет 48-часовой фестиваль современного искусства
Все материалы