Лыжник Клебо высказался о противостоянии с Большуновым

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо заявил, что намерен победить россиянина Александра Большунова в новом сезоне. Свои ожидания он высказал в интервью VG.

Норвежский лыжник отметил, что много тренируется, чтобы быть быстрее. Говоря о противостоянии с Большуновым, Клебо заявил, что ему нравится, когда на лыжне идет напряженная борьба. При этом спортсмен подчеркнул, что ему приносит особое удовольствие побеждать в таких гонках.

Клебо также выразил мнение, что ему, как и Большунову, не следует рассказывать о подробностях тренировок, чтобы не раскрывать секретов. «Я не стану выдавать, как собираюсь его победить», — добавил норвежец.

Клебо — трехкратный олимпийский чемпион, Большунов столько же раз становился серебряным призером Игр. На чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе во время марафона между спортсменами произошло столкновение в финишном створе. В результате у российского лыжника сломалась палка. Клебо финишировал первым, а Большунов стал третьим, пропустив вперед другого норвежца Эмиля Иверсена. Затем результаты гонки были пересмотрены. Клебо получил дисквалификацию, а Большунов — серебряную медаль.

Сезон 2021/2022 в лыжных гонках начнется в финской Руке, где с 27 по 29 ноября пройдет первый этап Кубка мира. Большунов — действующий победитель турнира. Клебо в прошлом сезоне по итогам Кубка мира стал третьим.