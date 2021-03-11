Российские болельщики выразили «респект» Клебо после скандала с Большуновым

Российские болельщики оценили поведение норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после скандала с участием россиянина Александра Большунова, который произошел из-за марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Пост доступен в Instagram норвежца.

Спортсмен попросил национальную федерацию отозвать апелляцию на результат гонки, по итогам которой он был дисквалифицирован и лишен золотой медали. Клебо добавил, что постарается больше никогда не оказываться в подобной ситуации. Он подчеркнул, что не считает себя виновным в инциденте, и поздравил призеров гонки.

Русскоязычные пользователи заметили, что это поступок настоящего мужчины, и выразили норвежцу «респект из России». «Вы оба достойны, вы подняли лыжный спорт на новый уровень! Играйте честно, дружите и пусть победит сильнейший!», «Йоханнес, ты лучший! Вся Россия переживала и болела за тебя!», «Правильно! Нужно двигаться дальше!» — похвалили они лыжника в комментариях.

9 марта тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен осудил поведение Большунова на финише марафона. Он посчитал, что именно Большунов помешал Клебо, выбрав правый коридор. Он добавил, что команда обжалует дисквалификацию норвежца.

На финишной прямой марафона, прошедшего 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежца Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

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