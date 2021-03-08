Губерниев предложил «послать в жопу» победившего в марафоне на ЧМ норвежца

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику норвежского лыжника Эмиля Иверсена в адрес россиянина Александра Большунова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По мнению журналиста, у представителя Норвегии отсутствует благородство, поэтому можно смело «послать его в жопу». Губерниев также отметил, что победить в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе должен был точно не Иверсен.

Ранее в понедельник, 8 марта, Иверсен посчитал незаслуженной дисквалификацию партнера по сборной Йоханнеса Клебо. Он также указал на пугающее поведение Большунова в ходе гонок.

На финишной прямой марафона, прошедшего в воскресенье, 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

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