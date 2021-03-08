Канадский лыжник рассказал о предвзятом отношении судей к норвежцам

Чемпион мира канадец Девон Кершоу раскритиковал судей Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом он рассказал в подкасте FasterSkier.

По мнению лыжника, арбитры предвзято относятся к спортсменам из Норвегии, в пользу которых все время трактуются правила. В связи с этим, Кершоу очень удивило решение о дисквалификации норвежца Йоханнеса Клебо по итогам марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

На финишной прямой марафона, прошедшего в воскресенье, 7 марта, лидировавший россиянин Александр Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и его соотечественника Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна бронзовая. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо серебра в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.

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