Большунов решил бойкотировать награждение после мужского марафона

Российский лыжник Александр Большунов анонсировал бойкот церемонии награждения мужского марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Слова спортсмена прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россиянин заявил, что считает итоги гонки нечестными и отметил, что собирается «идти домой». Он также добавил, что не верит в то, что судьи примут решение в его пользу.

Гонка прошла ранее в воскресенье, 7 марта, россиянин пришел к финишу третьим. Золото завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял его соотечественник Эмиль Иверсен.

На финишной прямой Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперников вперед. Россияне подали протест, на момент написания новости судьи рассматривают этот эпизод и пока не приняли решения.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, две серебряные и две бронзовые. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо бронзы в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.