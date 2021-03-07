Большунов отреагировал на дисквалификацию норвежского соперника

Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на дисквалификацию норвежца Йоханнеса Клебо, пришедшего первым к финишу в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Спортсмен высказался в эфире телеканала «Матч ТВ».

По словам россиянина, решение судей он считает для себя бессмысленным. Он также отметил, что не знает, какой вердикт арбитров его бы устроил.

На финишной прямой марафона лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и его соотечественника Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который удовлетворили. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

Гонка завершила программу чемпионата мира. По итогам соревнований в копилке россиян пять медалей: одна золотая, три серебряные и одна бронзовая. Самым титулованным из россиян стал Большунов. Помимо серебра в марафоне, он победил в скиатлоне, стал вторым в эстафете и занял третье место в командном спринте.