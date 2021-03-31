Стало известно о претензиях Клебо после столкновения с Большуновым на ЧМ

Стало известно о претензиях норвежского лыжника Йоханнеса Клебо после столкновения с россиянином Александром Большуновым на чемпионате мира-2021 в немецком Оберстдорфе. Они опубликованы на YouTube-канале спортсмена.

Клебо заявил, что устал от Международной федерации лыжного спорта (FIS), посчитав, что они допускают слишком много ошибок. «Это было настолько несправедливо, что даже не выразить словами. Я никогда с таким не сталкивался. Большунов держал курс не на лыжню, а прямо в меня, ведь он стал меня выталкивать. Это совершенно немыслимо», — сказал он.

На чемпионате мира-202 Клебо завоевал три золотые медали, а Большунов - золото, два серебра и одну бронзу. На последних метрах лыжного марафона россиянин и норвежец столкнулись, из-за чего Большунов сломал палку и пришел к финишу третьим. В итоге Клебо дисквалифицировали, а российский спортсмен получил серебряную медаль.

В нынешнем сезоне Клебо занял третье место в общем зачете Кубка мира. Победителем во второй раз подряд стал Большунов.

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