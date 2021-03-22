Резцова осудила «зазнавшегося» Большунова и призвала брать пример с норвежцев

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в эфире телеканала «Звезда» осудила поведение российского лыжника Александра Большунова и призвала его брать пример с норвежцев.

Резцова посчитала, что высокомерное поведение Большунова связано с тем, что в данный момент он является лучшим лыжником планеты. По ее мнению, норвежцы более уважительно относятся к соперникам. «Он ведет себя как сильнейший — нос кверху. Саша уже немного зазнался, зазвездился. Они его боятся, будут вставлять ему палки в колеса. Но нельзя так себя вести», — заявила чемпионка.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Клебо расположился на третьем месте.

На чемпионате мира-2021 россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу. На счету Клебо три золотые медали. На последних метрах лыжного марафона россиянин и норвежец столкнулись, из-за чего Большунов сломал палку и пришел к финишу третьим. В итоге Клебо дисквалифицировали, а российский спортсмен получил серебряную медаль.