Большунов рассказал о роли собаки в подготовке к соперничеству с Клебо

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о роли своей собаки по кличке Фалун в подготовке к противостоянию с норвежцем Йоханнесом Клебо. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен отметил, что соревновался с псом на стометровке, и питомец его опережал. Россиянин добавил, что планирует провести новые забеги. «Если я его обгоню, возможно, и Клебо получится», — добавил Большунов.

Лыжник назвал собаку в честь первой победы на этапе Кубка мира. Это произошло в марте 2018 года в масс-старте в шведском Фалуне.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Клебо расположился на третьем месте.

На чемпионате мира-2021 россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу. На счету Клебо три золотые медали. На последних метрах лыжного марафона россиянин и норвежец столкнулись, из-за чего Большунов сломал палку и пришел к финишу третьим. В итоге Клебо дисквалифицировали, а российский спортсмен получил серебряную медаль.