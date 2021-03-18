Большунов пообещал устроить свадьбу в норвежском стиле

Российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» пообещал устроить свадьбу в норвежском стиле.

Большунов заявил, что церемония бракосочетания с лыжницей Анной Жеребьятьевой должна пройти 24 апреля. «Аня уже начала готовиться полгода назад, перед зимним сезоном. Я в это дело не лезу. Свадьба пройдет в норвежском стиле», — добавил спортсмен.

14 марта член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил представить лыжника к государственной награде. Большунов заявил, что был бы рад получить награду за свои достижения.

В этом сезоне Большунов стал лучшим лыжником Кубка мира. Он второй раз подряд победил в общем зачете и получил «Большой хрустальный глобус». Кроме того, на прошедшем чемпионате мира россиянин стал лучшим по количеству завоеванных медалей. На его счету золото, два серебра и одна бронзовая награда.