Американский журналист связал победы Большунова с тяжелой российской жизнью

Американский журналист Билл Маккиббен в подкасте FasterSkier связал победы российского лыжника Александра Большунова с тяжелой российской жизнью.

Маккиббен заявил, что много лет провел в России, и выразил уверенность, что в этой стране ценятся только успехи. «Это тяжелое место для любого. Не думаю, что людям там интересны какие-то истории и драмы. Не побеждаешь — свободен. В этом есть сложность», — добавил он. Журналист отметил, что ему приятно следить за классическим стилем Большунова и его борьбой с норвежцами.

14 марта депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил представить Большунова к государственной награде. По мнению политика, россиянин показал высокие результаты, несмотря на гонения, притеснения и обвинения.

В этом сезоне Большунов стал лучшим лыжником Кубка мира. Он второй раз подряд победил в общем зачете и получил «Большой хрустальный глобус». Кроме того, на прошедшем чемпионате мира россиянин стал лучшим по количеству завоеванных медалей. На его счету золото, два серебра и одна бронзовая награда.