Большунов назвал преимущество норвежских лыжников над российскими

Российский лыжник Александр Большунов в эфире «Матч ТВ» назвал преимущество норвежцев над россиянами.

Большунов обратил внимание на то, что в межсезонье российская команда тренирует только определенные дистанции, не уделяя время спринту. Также он посчитал, что отечественным спортсменам не хватает подготовки на тредбане (устройстве, построенном по принципу беговой дорожки, для оценки физических данных — прим. «Ленты.ру») «Когда ты себя постоянно не видишь, то это очень сложно выполнить правильно», — заявил он.

Спортсмен рассказал, что у норвежцев в каждом лыжном центре есть тредбан, перед которым стоит зеркало и камеры, изображение с них выводится на мониторы, где видны ошибки. «В этом мы отстаем намного, а у норвежцев все четко, поэтому они идеально ходят коньком и классикой, много выигрывают именно на технике», — подытожил он.

14 марта завершился последний этап Кубка мира по лыжным гонкам. Большунов второй раз подряд победил в общем зачете и получил «Большой хрустальный глобус».

За неделю до этого в немецком Оберстдорфе закончился чемпионат мира. Большунов стал лучшим по количеству завоеванных медалей. На его счету золото, два серебра, и одна бронзовая награда.