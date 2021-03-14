Подсчитан заработок Большунова по итогам Кубка мира

Подсчитана сумма призовых, полученная россиянином Александром Большуновым по итогам Кубка мира в нынешнем сезоне. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Спортсмен, получивший «Большой хрустальный глобус» за первое место в общем зачете турнира, заработал 197 тысяч евро. Завершивший соревнования на второй позиции россиянин Иван Якимушкин получил 52 тысячи. Норвежец Йоханнес Клебо, замкнувший тройку сильнейших в общем зачете, заработал 68 тысяч.

Ранее в воскресенье, 14 марта, в заключительной гонке последнего этапа Кубка мира Большунов занял шестое место. Спортсмены вышли на старт в гонке преследования на 50 километров.

9 марта была подсчитана сумма призовых, полученная Большуновым по итогам чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин заработал 40,4 тысячи евро.