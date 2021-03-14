Большунов остался без медалей в гонке преследования на КМ

Российский лыжник Александр Большунов не сумел попасть в тройку призеров по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественный спортсмен показал шестой результат, уступив лидеру 17,7 секунды. Первое место занял представитель Норвегии Симен Крюгер, он преодолел дистанцию в 50 километров за 2 часа 10 минут 41,4 секунды.

Второе место досталось другому норвежцу Хансу Холунду, который уступил Крюгеру 1,2 секунды. Швед Йенс Бурман замкнул тройку призеров гонки, проиграв лидеру три секунды.

Ранее 14 марта россиянка Юлия Ступак выиграла бронзу в пасьюте. Это позволило ей занять по итогам Кубка мира второе место в общем зачете.

13 марта Большунов завоевал золото в масс-старте. Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем за 34 минуты 7,1 секунды.

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