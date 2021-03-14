Российская лыжница выиграла бронзу на Кубке мира

Российская лыжница Юлия Ступак выиграла бронзу в пасьюте на этапе Кубка мира в Швейцарии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла представительница Норвегии Хейди Венг. Она преодолела дистанцию в 30 километров за 1 час 28 минут и 11,6 секунды. Шведка Эбба Андерсон показала второй результата, уступив лидеру 4,5 секунды.

Ступак завоевала бронзу, ее отставание от Венг составило 33,7 секунды. Россиянка Татьяна Сорина показала шестой результат. 13 марта Ступак завоевала золото в масс-старте.

26-летняя Ступак завоевала две бронзовые медали на Олимпиаде-2018. Также на ее счету два серебра в рамках чемпионата мира.

Финальная часть Кубка мира состоится в воскресенье, 14 марта. Соревнования завершатся мужской гонкой преследования на 50 километров.