Норвежская лыжница обошла Лазутину по количеству золотых наград на ЧМ

Норвежская лыжница Тереза Йохауг завоевала золото в гонке с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Йохауг прошла дистанцию в 10 километров за 23 минуты и 9,8 секунды. Второе и третье места заняли шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон соответственно.

Таким образом, Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обогнала по этому показателю советскую и российскую лыжницу Ларису Лазутину, на счету которой 11 золотых медалей. Больше всего побед на мировых первенствах на счету норвежки Марит Бьорген — 18.

Чемпионат мира продлится до 7 марта.