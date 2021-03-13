Российская лыжница Ступак выиграла масс-старт на финальном этапе Кубка мира

Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсменка преодолела 10-километровую дистанцию классическим стилем за 25 минут и 13,3 секунды. Второй финишировала норвежка Хайди Венг. Тройку сильнейших замкнула шведка Эбба Андерсон.
В десятке сильнейших оказалась еще одна россиянка. Татьяна Сорина заняла девятую строчку, проиграв лидеру 36,4 секунды.
Ранее в субботу, 13 марта, россиянин Александр Большунов выиграл 15-километровую гонку классическим стилем, обойдя занявшего второе место Йоханнеса Клебо на 18 секунд. Третье место занял еще один норвежец Паал Голберг. Финальный этап Кубка мира завершится 14 марта.