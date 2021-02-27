Тренер сборной Норвегии посчитал невозможным бороться с Большуновым без скутера

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум подвел итоги скиатлона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает Аftenposten.

По мнению специалиста, его подопечные ничего не смогли бы сделать с победителем гонки Александром Большуновым без использования скутера. Он также отметил, что выступление россиянина одно из лучших из числа тех, что ему доводилось видеть.

Кроме того Носсум добавил, что норвежцы не использовали против россиянина командную тактику. При этом он заявил, что Большунова в скиатлоне было невозможно победить ни одной тактикой в мире.

Гонка прошла в субботу, 27 февраля. На финише россиянин обошел норвежцев Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера. Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

28 февраля лыжники выступят в командном спринте. Гонка началась в 15:25 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.

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