Проигравший Большунову норвежец признал его превосходство

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, занявший четвертое место в скиатлоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, подвел итоги гонки. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен признал превосходство завоевавшего золотую медаль Александра Большунова, отметив, что россиянин заслужил победу. Норвежец также заявил, что у него нет разочарования итогами гонки. При этом Клебо добавил, что у сборной Норвегии не было командной тактики против российского лыжника.

Гонка прошла в субботу, 27 февраля. На финише россиянин обошел норвежцев Ханса Кристера Холунда и Симена Хегстада Крюгера. Для Большунова золото чемпионата мира стало первым в карьере. До этого он завоевал четыре серебра.

Ранее 27 февраля российские лыжницы остались без медалей в скиатлоне на ЧМ. Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, занявшая восьмое место на дистанции 7,5 километра классическим стилем и 7,5 — свободным стилем.

28 февраля лыжники выступят в командном спринте. Гонка началась в 15:25 по московскому времени. Чемпионат мира завершится 7 марта.