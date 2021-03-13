Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Спортсмен дал интервью в эфире канала «Матч ТВ».

Россиянин рассказал, что остался очень доволен трассой. Он также отметил, что погодные условия позволила ему показать свою силу. «Перед стартом думал что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но получилось даже больше», — добавил Большунов.

Ранее в субботу, 13 марта, Большунов выиграл 15-километровую гонку классическим стилем, обойдя занявшего второе место Йоханнеса Клебо на 18 секунд. Третье место занял еще один норвежец Паал Голберг.

Финальный этап Кубка мира завершится 14 марта. Мужская гонка преследования на 50 километров свободным стилем начнется в 13:40 по московскому времени.