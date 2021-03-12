В сборной России сравнили скандалы Большунова с норвежским и финским соперниками

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сравнил скандалы Александра Большунова с норвежцем Йоханнесом Клебо и финном Йони Мяки. Его слова приводит «Советский спорт».

Бородавко подчеркнул, что ситуации очень похожи, и Большунов извлек урок из произошедшего на этапе Кубка мира в Лахти. «Александр тогда получил дисквалификацию, было много эмоций. Сейчас он все сделал четко — контролировал внешний радиус, не дал Клебо поравняться с собой, перекрыл его раньше», — пояснил специалист.

Тренер также прокомментировал решение норвежца отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира. «Клебо — джентльмен? Ну, говорить можно сколько угодно, соревнуйся честно, и никаких проблем не будет», — добавил Бородавко.

На финишной прямой гонки, прошедшей в Оберстдорфе 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежца Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.

24 января во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти российский спортсмен был дисквалифицирован. Финн подрезал Большунова на финише, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. В итоге ему назначили испытательный срок на пять гонок чемпионата мира, а также обязали выплатить штраф в размере около 160 тысяч рублей.