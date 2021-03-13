Большунов обошел норвежцев и завоевал золото на финальном этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов завоевал в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем за 34 минуты и 7,1 секунды. Он обошел норвежцев Йоханесса Клебо и Паала Голберга, расположившихся на втором и третьем месте соответственно.

Ранее 13 марта Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики у сборной России в борьбе с норвежцами. Он заявил, что к финишу остается один на один со сборной Норвегии.

Финальный этап Кубка мира завершится 14 марта. Мужская гонка преследования на 50 километров свободным стилем начнется в 13:40 по московскому времени.

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