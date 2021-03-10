Российскому лыжнику Александру Большунову продлили наказание за стычку с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщает NRK.

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов Пьер Миньерей заявил, что испытательный срок для Большунова распространяется на следующий сезон и составляет пять крупных турниров, в число которых входил чемпионат мира в немецком Оберстдорфе.

О наказании для Большунова за стычку с Мяки стало известно 25 февраля. Тогда президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что лыжник будет находиться на испытательном сроке во время пяти гонок чемпионата мира, а также обязан будет выплатить штраф в размере около 160 тысяч рублей. На мировом первенстве Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, два серебра и бронзу.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног.

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