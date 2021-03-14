Тренер сборной Норвегии сравнил Большунова с медведем

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум отреагировал на победу Александра Большунова в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает NRK.

Специалист сравнил россиянина с медведем, отметив, что он такой же сильный. Кроме того, норвежский тренер выделил универсализм Большунова, который может выглядеть впечатляюще на разных трассах. Носсум также добавил, что его подопечным есть чему поучиться у российского лыжника.

Ранее в субботу, 13 марта, Большунов выиграл 15-километровую гонку классическим стилем, обойдя занявшего второе место Йоханнеса Клебо на 18 секунд. Третье место занял еще один норвежец Паал Голберг.

Финальный этап Кубка мира завершится 14 марта.

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