Тренер сборной Норвегии сравнил Большунова с медведем

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Мюр Носсум отреагировал на победу Александра Большунова в масс-старте на финальном этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине. Об этом сообщает NRK.
Специалист сравнил россиянина с медведем, отметив, что он такой же сильный. Кроме того, норвежский тренер выделил универсализм Большунова, который может выглядеть впечатляюще на разных трассах. Носсум также добавил, что его подопечным есть чему поучиться у российского лыжника.
Ранее в субботу, 13 марта, Большунов выиграл 15-километровую гонку классическим стилем, обойдя занявшего второе место Йоханнеса Клебо на 18 секунд. Третье место занял еще один норвежец Паал Голберг.
Финальный этап Кубка мира завершится 14 марта.