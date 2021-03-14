Большунов прокомментировал неудачу в гонке преследования на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свое выступление в гонке преследования в рамках финального этапа Кубка мира. Об этом он заявил в эфире «Матч ТВ».

«Сегодня лыжи немного не работали. Даже на равнинных участках пришлось толкаться раза в два чаще, чем другим», — сказал Большунов.

Ранее 14 марта россиянин не попал в тройку призеров в гонке преследования в финальной части Кубка мира. Большунов занял шестое место.

13 марта Большунов завоевал золото в масс-старте. Россиянин прошел дистанцию в 15 километров классическим стилем за 34 минуты 7,1 секунды.

При этом Большунов сохранил первое место в общем зачете турнира. После гонки преследования россиянину вручили «Большой хрустальный глобус». Россиянке Юлии Ступак досталось второе место в общем зачете. В заключительной гонке она заняла третье место.